Von Lilith Volkert

Erich Meleis ist heute nicht gut drauf. Beim Mittagessen fällt dem 50-jährigen, halbseitig gelähmten Mann immer wieder das Essen von der Gabel. Er hustet, gefüttert werden will er nicht. Wie kann man ihm helfen? Wer sich in Waren in Mecklenburg-Vorpommern zur Pflegefachkraft ausbilden lässt, begegnet Erich immer wieder. Die lebensgroße Pflegepuppe ist Teil einer zehnköpfigen Großfamilie, mit der Schülerinnen und Schüler im "SimLab", dem Simulationslabor, regelmäßig üben.

Durch eine Spiegelscheibe und über Monitore werden sie dabei von Ausbildern und Mitschülern beobachtet. So lernen die angehenden Pflegefachkräfte, auf sich gestellt Entscheidungen zu treffen. Wenn es einmal die falsche ist, umso besser. Dann überlegt die Klasse anschließend gemeinsam, wie dieser Fehler im Umgang mit echten Menschen vermieden werden kann.

Das Pflege-Simulationslabor ist einer von mehreren Lernräumen am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum Müritz, die von den Ausbildern konzipiert wurden und ständig weiterentwickelt werden. 26 Berufe aus neun Bereichen können hier, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, erlernt werden, vom Koch bis zur Mediengestalterin, von der Tischlerin bis zum Metzger. Außerdem gibt es ein Fachgymnasium mit drei Zweigen; in einem Berufsvorbereitungsjahr kann der Hauptschulabschluss erworben werden. 1423 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 53 Jahren lernen zurzeit an den beiden Standorten in Waren und Malchin.

Es geht um die richtige Mischung aus Neuem und Altem

Seit diesem Mittwoch darf sich das Bildungszentrum Müritz Deutschlands beste Schule nennen. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) überreichte Schulleiterin Birgit Köpnick in Berlin den Deutschen Schulpreis. Vergeben wird er seit 2006 von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung. Erst zum zweiten Mal geht der mit 100 000 Euro dotierte Hauptpreis an eine Berufliche Schule.

Die Jury lobt vor allem die "hohe Lernwirksamkeit" des Preisträgers. Dass Jugendliche und Erwachsene am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum Müritz mehr und besser lernen als anderswo, führen die Experten unter anderem auf die "didaktische Jahresplanung" der Schule zurück. Das bedeutet: Die Lehrkräfte setzen sich regelmäßig zusammen, sie erarbeiten und überdenken anhand der vorgegebenen Rahmenlehrpläne das schulinterne Curriculum und dessen Umsetzung, erklärt Schulleiterin Köpnick einige Tage zuvor im Videotelefonat: Erreicht unsere Schülerinnen und Schüler, was wir ihnen beibringen wollen? Welche neuen Inhalte und Techniken braucht es und wie können wir sie zugänglich machen?

Die Schule möchte für den "Arbeitsmarkt der Zukunft" ausbilden, das ist Köpnick wichtig. Eine beliebte Worthülse, denn: Wer möchte das nicht? Doch am Bildungszentrum Müritz stellt man sich immer wieder die Frage, welche Fähigkeiten es in den kommenden Jahren in den verschiedenen Berufen braucht. Vertreter der Schule besuchen regelmäßig Unternehmen in der Umgebung, um zu erfahren, was diesen wichtig ist. Bei der Gewichtung der Ausbildungsinhalte bemühen sie sich um die richtige Mischung aus Neuem und Altem. Angehende Tischler etwa werden an der CNC-Fräse ausgebildet, einer Werkzeugmaschine, die über einen Computer gesteuert wird - selbst wenn der Ausbildungsbetrieb so etwas noch gar nicht hat. Natürlich arbeiten sie aber auch an der Hobelbank.

Detailansicht öffnen Die Auszubildenden lernen am Bildungszentrum Müritz an modernen Maschinen, hier im Bereich Holztechnik. (Foto: RBB Müritz)

Wie Wissen wirkungsvoll vermittelt werden kann, ist die zweite wichtige Frage. Zum einen möglichst praxisnah, besonders bei Jugendlichen, die bisher schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht haben. Im Berufsvorbereitungsjahr etwa wird in Modulen unterrichtet, die "Weihnachten" oder "Neue Wohnung" heißen und mehrere Fächer umfassen. Wer ein Festessen plant und zubereitet oder überlegt, für wie viele Quadratmeter er Wandfarbe braucht, hat am Ende kaum bemerkt, wie viel er dafür rechnen musste.

Zum anderen sollen Schülerinnen und Schüler möglichst selbständig lernen. Die 71 Lehrkräfte sehen sich weniger als Wissensvermittler denn als Lernbegleiter. Fehler werden nicht nur toleriert, sondern begrüßt, "nur so bekommen die Schülerinnen und Schüler Handlungssicherheit in ihrem zukünftigen Beruf", erklärt Köpnick. Was auch mitschwingt: Junge Menschen sollen hier nicht nur für einen Beruf ausgebildet werden, sondern - falls nötig - auch für ein selbständiges Leben im Alltag befähigt werden. Die Jury hat in der Schule einen "sehr wertschätzenden und von Empathie getragenen Umgang" miteinander beobachtet.

Viele Ideen trafen zunächst auf Skepsis

Dass das alles so gut funktioniert, ist nicht selbstverständlich. Hinter dem Regionalen Beruflichen Bildungszentrum Müritz liegt ein langer und zum Teil holpriger Weg. Mitte der Nullerjahre sanken die Schülerzahlen, mehrere Berufliche Schulen wurden zu den zwei Standorten zusammengefasst. Köpnick kam 2009 nach Waren, es ist ihre erste Stelle als Schulleiterin. "Ich bin sehr offen für Ideen", sagt die 59-Jährige. "Es macht mir Spaß, etwas Neues auszuprobieren." Auch wenn es für die Umsetzung dieser Ideen oft einen langen Atem braucht.

Qualitätsmanagement, verpflichtendes Feedback von den Auszubildenden und unter Kollegen, die Umstellung auf die didaktische Jahresplanung - vieles traf zunächst auf Skepsis, manches wurde zu schnell angegangen und klappte erst beim zweiten Versuch. Letztendlich hat sich die Bereitschaft aller Beteiligten, sich immer wieder zu hinterfragen und weiterzuentwickeln, aber ausgezahlt. Schon über die Nominierung zum Deutschen Schulpreis hat sich Birgit Köpnick sehr gefreut - weil es "Sichtbarkeit für die Beruflichen Schulen und ihre komplexen Aufgaben" schafft. Das Preisgeld soll vor allem in Schülerprojekte fließen.

Und Erich Meleis? Bei aller Freude über die Auszeichnung müssen die angehenden Pflegefachkräfte heute darauf achten, dass er beim Essen aufrecht sitzt und nicht allein gelassen wird. Sich zu verschlucken, kann lebensgefährlich für den Patienten sein.