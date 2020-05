Detailansicht öffnen "Ich habe immer gerne auf der Bühne gestanden. Das war meine Rettung" sagt Bata Illic. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Erstmal eine Reise zurück, weit rauf bis fast an die Küste, in eine andere Welt, eine andere Zeit. Das Ziel heißt Kutenholz. In dieser Gemeinde findet im fernen Januar des Jahres 2020 etwas statt, was damals noch alltäglich war und heute illusorisch ist: eine Begegnung. Es begegnen sich in der Festhalle Kutenholz Senioren, Tisch an Tisch sitzen sie, Silberkopf neben Silberkopf, wie die Hühnereier im Karton. Hochrisikogruppe ist noch ein Fremdwort damals. Desinfektionsmittel auf dem Tisch? Geh wech!