Der Deutsche Pflegetag beklagt die Schließung Hunderter ambulanter Pflegedienste seit dem vergangenen Jahr. Angesichts des deutlichen Anstiegs an Pflegebedürftigen in den kommenden Jahren sei dies ein riesiges Problem, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Pflegetags, Jürgen Graalmann, am Donnerstag zur Eröffnung des diesjährigen Treffens der Pflegebranche in Berlin. Insbesondere Liquiditätsengpässe brächten die Pflegedienste an ihre Grenzen. Hier brauche es dringend politisches Handeln, um die ambulante Pflege zu sichern. Umso mehr sei das Aus der Ampel-Regierung „katastrophal“ für die Pflege, so Graalmann weiter. Derzeit sind in Deutschland rund fünf Millionen Menschen pflegebedürftig, perspektivisch dürfte diese Zahl in den kommenden drei Jahrzehnten auf 7,5 Millionen ansteigen.