Deutschland hat wieder einen arbeitsfähigen Ethikrat. Ende Oktober waren mit monatelanger Verzögerung die Mitglieder berufen worden, in dieser Woche nun hat die konstituierende Sitzung des Gremiums stattgefunden, das den Deutschen und ihren Politikern mit ethischem Rat vor allem in biomedizinischen Fragen zur Seite stehen soll. Sie fand am Freitag mit der Wahl des neuen Vorstands ihren Abschluss: Zum Vorsitzenden wurde der Rechtswissenschaftler Helmut Frister von der Universität Düsseldorf gewählt, zu seinen Stellvertreterinnen die Neurowissenschaftlerin Susanne Schreiber, die Philosophin und Digitalethikerin Judith Simon sowie die Ärztin und Medizinethikerin Eva Winkler. Winkler wurde in diesem Jahr neu in den Ethikrat berufen, Frister, Schreiber und Simon gehörten ihm bereits an.