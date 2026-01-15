Es sind nur 13 Soldaten, die Deutschland nach Grönland entsendet. Historisch ist dieser Schritt dennoch, wie mein Kollege Georg Ismar erklärt . Die Nato-Partner wollen US-Präsident Donald Trump vom Äußersten abhalten: der militärischen Einnahme der zur Dänemark gehörenden größten Insel der Welt.

Zum Jahresauftakt in Berlin ist die Lieblingserzählung der Politik, wie sehr es doch schon vorangehe im Land. Der Bürger kommt bisweilen natürlich zu einem anderen Schluss, etwa nach einer Fahrt mit der Deutschen Bahn, dem Aufenthalt in der Notaufnahme eines beliebigen Krankenhauses oder beim Anblick der eigenen Kinder, die schon wieder zu früh aus der Schule zurück sind („Hurra, Mathe und Latein fielen aus!“).

Dem Frustlevel entgegengesetzt wird von Berufspolitikern dann gerne die Aufzählung all jener Dinge, die man schon beschlossen, verabschiedet oder verabredet habe. Am Mittwoch beispielsweise hat der Bundestag darüber beraten, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Für viele Naturschützer ein Fehler, für die Koalition ein weiteres Häkchen auf ihrer To-Do-Liste.

An diesem Donnerstag soll es gleich weitergehen, mit dem „Leistungsrechtsanpassungsgesetz“. Dahinter verbirgt sich, dass Geflüchtete aus der Ukraine künftig kein Bürgergeld mehr bekommen sollen, sondern nur noch die niedrigeren Leistungen für Asylbewerber. Warum Fachleute und sogar die zuständige Sozialministerin selbst diesen Schritt kritisch sehen, erklärt mein Kollege Roland Preuß.

In ihrer Reportage aus Washington und von der türkisch-iranischen Grenze beschreiben unsere Korrespondenten Peter Burghardt und Raphael Geiger, wie Exil-Iraner auf die Lage in ihrem Land blicken. Für manche ist derzeit die einzige Hoffnung: US-Präsident Donald Trump. Die neuesten Entwicklungen können Sie in unserem Blog verfolgen.

Was heute wichtig ist

Bundeswehr schickt Soldaten nach Grönland. Deutschland entsendet auf Einladung Dänemarks 13 deutsche Soldaten nach Grönland. US-Präsident Donald Trump behauptet, er brauche Grönland, um ein amerikanisches Raketenabwehrsysten zu bauen. Das Treffen zwischen US-Vizepräsident J.D. Vance, dem dänischen Außenminister Lars Løkke Rasmussen und der grönländischen Ministerin Vivian Motzfeldt in Washington hat zu keinem Ergebnis geführt. Zum Artikel

Nach mehrstündiger Sperrung: Iran öffnet Luftraum wieder. Iran hat seinen Luftraum in der Nacht zum Donnerstag wieder geöffnet. Europäer erwarten einen US-Militärschlag, manche Beobachter sagen, er stehe „unmittelbar bevor“. Irans Führung drohte laut einem Bericht, US-Stützpunkte in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei anzugreifen, sollten die USA das Land attackieren. Zum Liveblog zur Lage in Iran

Union will nicht mit AfD zusammenarbeiten. Die CSU und die CDU aus Sachsen und Sachsen-Anhalt haben jegliche Form der Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Hinter der AfD stehe eine politische Bewegung, die Werte, Institutionen und Verfahren der freiheitlich-demokratischen Grundordnung „systematisch verächtlich“ macht, hieß es am Mittwoch in einem Papier zum Abschluss der dreitägigen Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz. Zum Artikel

EXKLUSIV Russische Schattenflotte: Bundespolizei stoppt Zombie-Tanker. Polizeibeamte haben einem Tanker der russischen Schattenflotte die Einfahrt in deutsche Gewässer verweigert. Deutschland zeigt damit: Der Umgang mit Russlands Regelverstößen wird härter. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Wildbergers Neujahrsvorsätze. Vom Aufbau in die Umsetzung: In diesem Jahr sollen die Projekte des Bundesdigitalministeriums Fahrt aufnehmen. Digitalminister Karsten Wildberger skizzierte nun seinen Fahrplan für 2026. Staatsmodernisierung, Verwaltungsdigitalisierung und digitale Souveränität zählen zu den Schwerpunkten. Auch wichtig: Der europäische Bewerbungsaufruf für die KI-Gigafabriken soll im Februar veröffentlicht werden. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Chinas Exportstärke zeigt die Schwäche im Inneren. Die chinesische Volkswirtschaft führt mehr Waren aus als je zuvor. Sie verdrängt deutsche Anbieter in erschreckender Geschwindigkeit vom Weltmarkt. Zugleich überdeckt der Exporterfolg die Schwächen im Inland: Der Konsum steht in keinem Verhältnis zur Produktion. Die Überschüsse werden zu neuen Spannungen mit EU und USA führen. Zum Briefing