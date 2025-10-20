Deutschland und Island beschließen engere Militärkooperation. Die Bundeswehr will in Island einen Anlaufpunkt für Kampfschiffe, U-Boote und Versorgungsschiffe schaffen. Bei einem Besuch von Verteidigungsminister Pistorius (SPD) haben die beiden Nato-Länder eine engere Kooperation im Bereich maritime Logistik vereinbart. Zum Artikel

Trump und Selenskij sollen sich im Weißen Haus gestritten haben. Zwischen dem US-Präsidenten und seinem ukrainischen Gast soll es laut geworden sein. Die „Financial Times“ berichtet, Trump solle verlangt haben, dass die Ukraine Gebiete an Russland abtritt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

MEINUNG Die Union sucht einen Umgang mit der AfD - was nicht funktioniert, ist bekannt. Kanzler Merz (CDU) hat die AfD als Hauptgegner ausgemacht. Wenn CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann heute die Ergebnisse der Unionsklausur zum Umgang mit der in Teilen rechtsextremen Partei vorstellt, ist bereits klar, was nicht funktioniert: Ignorieren und Dämonisieren. Zum Artikel

Jugend im Gazastreifen. Zwei Teenager schreiben Tagebuch, beide kommen aus Gaza. Tareq, 17 Jahre alt, konnte fliehen, Yara, 18, lernt zwischen Bombeneinschlägen für ihr Abitur. Was bleibt, wenn der Krieg vorbei ist? Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV VW-Chef Blume muss auf Millionen Euro verzichten. Auf Druck der Arbeitnehmer muss der Automanager bei seinem neuen Vertrag auf elf Prozent Gehalt verzichten. Doch trotz der Turbulenzen bei VW könnte er auch künftig der bestverdienende Dax-Boss sein - möglicherweise sogar noch besser als vor seinem Rücktritt vom Porsche-Chefposten. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Künftig setzt die Bahn auf Sicherheit statt Pünktlichkeit. Ein interner Untersuchungsbericht legt gravierende Missstände bei der Deutschen Bahn offen. Vorgesetzte übten Druck auf Mitarbeiter aus. Nun will Infrago-Chef Nagl die Kultur von Grund auf ändern – und Sicherheit wieder zur obersten Priorität machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen