Nach ihrer Landung in Frankfurt wurden die Heimkehrer aus Wuhan per Bus in eine Kaserne im rheinland-pfälzischen Germersheim gefahren.

Zumindest für die Luftwaffe ist die Krise am Wochenende erst einmal beendet. "Mission accomplished", Mission erfüllt, vermeldet Oberst Johannes Stamm am Sonntag. Die Besatzungen, die 126 Menschen, unter ihnen 102 Deutsche, aus Wuhan zurückgeholt haben, seien "sehr erlöst, dass es jetzt vorbei ist". 24 Stunden habe der Einsatz gedauert, die Crews seien heimgekehrt. Für sie bestehe, betont Oberstarzt Thomas Harbaum, keine Gefahr durch das Coronavirus. An Bord seien dafür alle nötigen Schutzmaßnahmen getroffen worden.

Die Maschine der Bundeswehr war am Samstag aus Wuhan kommend auf dem Frankfurter Flughafen gelandet. Weil die russischen Behörden einen ursprünglich geplanten Tankstopp in Moskau nicht genehmigt hatten, musste stattdessen ein Zwischenstopp in Helsinki eingelegt werden. Einen "unfreundlichen Akt, der sich nicht wiederholen sollte", nennt das der Vizechef der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Johann Wadephul. "Zivilisierte Staaten sollten in humanitären Notlagen zusammenarbeiten", twittert er.

Nach dem Flug scheint dann zunächst alles nach Plan zu verlaufen. Obwohl zunächst kein Krankheitsfall festgestellt wird, sind schon während des Flugs elf Personen sicherheitshalber isoliert worden, die dann nach der Landung direkt in die Frankfurter Uniklinik gebracht werden. Für die restlichen Passagiere ist in einer Bundeswehrkaserne im rheinland-pfälzischen Germersheim eine Quarantänestation errichtet worden. Dort sollen sie mindestens 14 Tage isoliert werden, um sicherzustellen, dass keine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt.

"Wir minimieren damit Risiken", betont der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart (CDU), vor Ankunft der Rückkehrer. Die Quarantäne diene "dem Schutz der Betroffenen, aber auch dem Schutz des Umfelds der Betroffenen und der Bevölkerung insgesamt". Zu diesem Zeitpunkt kann er noch darauf verweisen, dass keiner der Rückkehrer Symptome der Lungenkrankheit aufweist. Am Sonntagvormittag teilt das Rote Kreuz dann allerdings mit, zwei Personen in der Quarantänestation seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie hätten diesen Befund "gefasst aufgenommen" und seien isoliert worden. "Es ist der Fall eingetreten, wofür die Einrichtung dieser Schutzzone erfolgt ist", heißt es in einer Pressemitteilung.

Man sei "sehr gut vorbereitet" und "wachsam", hatte am Samstag die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) versichert. Die Kaserne in Germersheim sei ausgewählt worden, weil sie modern ausgestattet sei. Rheinland-Pfalz sei überdies "in Sachen Infektionsschutz sehr gut aufgestellt".

Die Quarantäne ist auf zunächst 14 Tage terminiert, verlängert sich aber erneut um 14 Tage, wenn ein Coronafall auftritt. Um zu vermeiden, dass das alle Rückkehrer trifft, wurden kleinere, voneinander getrennte Gruppen gebildet. Das Infektionsschutzgesetz zwingt die zuständigen Behörden, die "Absonderung" von Menschen anzuordnen, "die an Lungenpest oder an von Mensch zu Mensch übertragbarem hämorrhagischem Fieber erkrankt oder dessen verdächtig sind".

In Bayern hat sich die Zahl der bekannten Coronafälle auf acht erhöht

Die Bundesregierung ist darum bemüht, Sorgen in der Bevölkerung zu dämpfen. Das Virus sei "nicht so aggressiv wie zunächst von vielen befürchtet", betont Gesundheits-Staatsekretär Gebhart. "Der Krankheitsverlauf ist meist moderat, und dennoch versuchen wir, die weitere Ausbreitung dieses Virus zu verhindern", sagt er. Was die Gefahr für die Bevölkerung angehe, so gelte: "Sie bleibt gering."

In Bayern erhöht sich die Zahl der bekannten Coronafälle am Wochenende auf acht. Am Samstagabend wird die Infektion eines 33-Jährigen aus München gemeldet. Damit sind eine Frau und sechs Männer an dem Coronavirus erkrankt, dazu ein Kind eines der Männer. Nach Angaben der Behörden sind alle in einem "klinisch stabilen Zustand", wie sie am Sonntag mitteilen. Die sieben infizierten Erwachsenen arbeiten alle für den Autozulieferer Webasto, dessen Zentrale in Stockdorf südwestlich von München noch bis einschließlich Montag geschlossen bleibt. Ausgegangen war die Ansteckung von einer chinesischen Mitarbeiterin. In der Firma wurden bislang von mehr als 140 Personen Abstriche entnommen, um analysiert zu werden. Die allermeisten lieferten keine Nachweise auf den Erreger, gleichwohl müssen die Betroffenen nun bis zu zwei Wochen lang "in häuslicher Isolierung" bleiben und Kontakt zu anderen Menschen meiden.

Aus der Opposition gibt es Lob für das Krisenmanagement der Bundesregierung. Man sei im Infektionsschutz "gut aufgestellt", sagt Kordula Schulz-Asche, Gesundheitspolitikerin der Grünen im Bundestag. Jetzt gehe "es vordringlich darum, so schnell wie möglich einen Impfstoff zu entwickeln".