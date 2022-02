Menschen auf der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989.

54 Zeitzeugen bieten Einblicke, wie die deutsche Einigung in den Jahren 1989/90 tatsächlich ermöglicht wurde. Ein voluminöser Band macht Geschichte lebendig.

Von Alexandra Föderl-Schmid

Angela Merkel unterwegs als Spionin in Moskau: Um die Stimmung in der russischen Bevölkerung auszutesten, wie sie über eine mögliche Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten denkt, schickte der damalige Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, Merkel los. Das war im April 1990, als die Mauer in Berlin gefallen war und de Maizière zum Antrittsbesuch Moskau weilte. Merkel war als stellvertretende Regierungssprecherin bei dieser Reise dabei.