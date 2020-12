Viele Ausländer, die in Deutschland bleiben wollen, brauchen ein Visum der deutschen Botschaft in ihrem Herkunftsland. Trotz Corona müssen sie ausreisen. Der Deutsche Anwaltsverein fordert jetzt eine Ausnahme.

Von Nina von Hardenberg, München

Deutschland könnte für sie der sicherere Ort während der Pandemie sein. Der Gedanke kam dem Ehepaar bei ihrem Besuch im Sommer. Der Mann kommt aus Deutschland, die Frau aus Iran, wo sie seit 15 Jahren leben - so erzählt es ihre Anwältin. Dann aber explodieren dort die Corona-Zahlen. Sie beschließen, in Deutschland zu bleiben. Der Mann findet schnell eine Stelle, die Frau lernt Deutsch.

Das Problem aber ist das Aufenthaltsrecht: Zwar hat sie als Ehefrau eines Deutschen Anspruch auf Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Das Verfahren aber sieht vor, dass sie dafür noch einmal ausreisen und in Iran ein Visum auf Familienzusammenführung beantragen muss. Klingt einfach, kann aber in Zeiten von Corona eine lange Trennung bedeuten. Denn die deutsche Botschaft in Teheran ist völlig überlastet. Eine Antragstellung sei erst nach "einer längeren Wartezeit" möglich, heißt es auf der Internetseite. Und nicht nur dort.

Aktuell wartet man etwa bei der Botschaft in Äthiopien 24 Monate auf einen Termin, um ein Visum zur Familienzusammenführung mit Flüchtlingen zu beantragen. In der Auslandsvertretung in Marokko dauert es zwölf Monate, bis man einen Antrag auf ein Arbeitsvisum einreichen kann. Oft nimmt die Bearbeitung dann weitere Monate in Anspruch. Und das alles nur, um eine Formsache zu erledigen, betont die Migrationsanwältin Gisela Seidler vom Deutschen Anwaltsverein. "Das Recht auf Aufenthalt wird in diesen Fällen nicht bestritten."

Der Deutsche Anwaltsverein hat die Wartezeiten erhoben, jetzt fordert er, dass die Ausländerbehörden während der Corona-Pandemie in Fällen wie dem des deutsch-iranischen Paars auf das Visumsverfahren verzichten. Wer sich bereits in Deutschland befindet und grundsätzlich das Recht hat, hier zu bleiben, sollte derzeit nicht in seine Heimat ausreisen müssen, nur um ein Visum zu beantragen. Viele dieser Länder seinen Corona-Risikogebiete. Zu hoch sei die Gefahr, dass die Menschen sich dort während ihrer langen Wartezeit infizierten oder dass sie das Virus zurück nach Deutschland brächten.

"Der Aufenthaltstitel soll direkt durch die Ausländerbehörden im Inland erteilt werden", heißt es in einem Vorschlag für eine Verordnung, die der Anwaltsverein unter anderem dem Bundesinnenministerium geschickt hat. Die Bundesregierung prüft ihn derzeit, wie aus einer Antwort auf eine Anfrage der Linken hervorgeht.

Durch Corona ist das Warten noch zermürbender geworden

Einigen Tausend Menschen könnte die vorgeschlagene Ausnahmeregelung aus einer akuten Notlage helfen, schätzt Seidler. Es geht um ausländische Eltern oder Ehepartner, die für das Visumsverfahren ausreisen müssen und dann oft auf unabsehbare Zeit von ihrem deutschen Kind oder Ehepartner getrennt sind. Aber auch um Flüchtlinge, die hier Arbeit gefunden haben und ein dauerhaftes Bleiberecht erwirken wollen. Sie alle müssen ausreisen, um bleiben zu dürfen. Denn sie sind als Flüchtlinge entweder ohne Visum oder als Touristen mit dem falschen Visum eingereist. Das richtige aber gibt es nur in dem deutschen Konsulat in ihrer Heimat.

Liegen die Dinge einfach, soll so ein Visumsprozess nicht länger als sechs Wochen dauern, darum gilt er auch in der Rechtsprechung als zumutbar. Tatsächlich aber gab es schon vor Corona Länder, in denen die deutschen Konsulate deutlich langsamer waren. Manche Paare würden an der langen Trennung und der Ungewissheit zerbrechen, warnte der Verband binationaler Familien und Partnerschaften schon in der Vergangenheit. Mit Corona ist die Warterei nun vielerorts noch länger und zermürbender geworden.

Dass es auch anders gehen könnte, zeigt der Umgang mit Ländern wie Kanada und Japan. Mit ihnen hat Deutschland ein Best-Friend-Abkommen geschlossen und verzichtet bei der Aufenthaltsgenehmigung auf ein nachholendes Visumsverfahren.

Die iranische Ehefrau muss nun vorerst nicht ausreisen. Sie hat von der Ausländerbehörde eine dreimonatige Duldung bekommen. So heißt es für sie abwarten - wie sich Corona entwickelt und wie sich die Bundesregierung entscheidet.