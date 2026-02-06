Während Landespolitiker, Verkehrsministerium und Deutsche Bahn (DB) noch darüber diskutieren, wer denn nun den relevanten Sicherheitsgipfel für mehr Schutz im Bahnverkehr organisiert, ist die SPD-Fraktion im Bundestag schon einen Schritt weiter. Sie fordert die Verstaatlichung der DB Sicherheit GmbH und eine Bündelung aller Sicherheitsaufgaben bei der Bundespolizei. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Es datiert bereits auf den 13. Januar, ist nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in dieser Woche aber aktuell wie nie.
Künftig sollten demnach alle Fäden bei der Bundespolizei zusammenlaufen. Die SPD-Innenpolitiker fordern einen „Zentralen Objektschutz Bahn“ – mit einheitlichen Standards und weniger Schnittstellen.
