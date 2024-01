Von Alexander Hagelüken, Jacqueline Lang und Benedikt Peters

So etwas ist selbst für die notorisch unberechenbare Gewerkschaft der Lokführer (GDL) ungewöhnlich: GDL-Chef Claus Weselsky ließ in der Nacht zu Montag um zwei Uhr eine Pressemitteilung verschicken. Darin verkündet er den bisher härtesten Streik in dieser Tarifrunde. Von Dienstagabend an sollen die Lokführer gleich für sechs Tage am Stück die Arbeit niederlegen. Das ist eine neue Geduldsprobe für Bahnfahrer, nachdem schon vorvergangene Woche drei Tage lang die meisten Züge ausgefallen waren.