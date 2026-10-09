Die Deutsche Bahn und das Bundesverkehrsministerium haben bekannt gegeben, in den kommenden fünf Jahren deutlich weniger viel befahrene Strecken zu sanieren als bislang geplant. Bis 2031 sollen nur noch 13 statt 21 Strecken umfassend erneuert werden. Die übrigen Sanierungen folgen demnach später. „Es werden keine Korridorsanierungen gestrichen, sondern nur verschoben“, hieß es. Die Priorisierung derjenigen Arbeiten, die vom Jahr 2032 an kommen, werde im kommenden Jahr erfolgen.

Bereits im Gange ist die Sanierung der Strecke Hannover – Berlin. Sie läuft bis Ende 2027. Ebenfalls für das kommende Jahr angesetzt sind die Arbeiten an den Strecken Rosenheim – Salzburg und Fulda – Hanau. Im Jahr 2028 werden die Strecken Köln – Koblenz, Hagen – Unna – Hamm, Lübeck – Hamburg und die erste Etappe der Strecke München – Rosenheim saniert. Für das Jahr 2029 stehen die Korridore Hamburg – Hannover, Würzburg – Ansbach – Treuchtlingen und Aachen – Köln auf dem Plan. 2030 sind Stendal – Magdeburg und Uelzen – Stendal geplant. Für 2031 schließlich ist die Generalüberholung der Verbindung Lehrte – Groß Gleidingen und die zweite Etappe der Strecke München – Rosenheim vorgesehen.

Besser werden sollen bei all diesen Generalsanierungen die Umleitungen. Die für die Infrastruktur zuständige Bahn-Tochter Infrago bereite die Umleitungsstrecken intensiver vor und stimme den Bauablauf mit weiteren Baustellen im Schienennetz ab. Insbesondere die Wettbewerber der Deutschen Bahn im Güterverkehr hatten zuletzt immer wieder kritisiert, dass Umleitungen nicht ausreichend vorbereitet und kommuniziert worden seien.

Nach Abschluss der Bauarbeiten soll der Zugverkehr künftig nur schrittweise wieder hochgefahren werden. Bisher sollten an einem bestimmten Datum alle Verkehrsträger wieder fahren. Bei den bislang abgeschlossenen Generalsanierungen hatte es nach Abschluss der Arbeiten immer wieder Probleme etwa mit verspäteten Zügen gegeben.

Anders als bisher sollen alle Strecken künftig zudem vollständig für das digitale Zugleitsystem ETCS vorbereitet werden. „Das heißt, dass alle erneuerten Stellwerke bereits ETCS-fähig werden und dass angepasste Signalstandorte und moderne Achszähltechnik verbaut werden“, teilte die Bahn mit. Bisher war das auf vielen Strecken nur auf einzelnen Abschnitten geplant.

Ein Konzept der alten Regierung

Das Konzept der Generalsanierung entstand unter dem früheren Verkehrsminister Volker Wissing und dem damaligen Bahn-Chef Richard Lutz, vorgestellt wurde es im Februar 2023. Bis 2031 sollten rund 40 viel befahrene Bahnstrecken in Deutschland über Monate gesperrt und grundlegend saniert werden. Dafür sollten sie im Anschluss für rund zehn Jahre baufrei bleiben und deutlich weniger störanfällig werden. Nach und nach werde sich auf diese Weise die Pünktlichkeit im gesamten Netz verbessern, hieß es.

Mit viel Aufbruchstimmung startete im Jahr 2024 die erste der 40 Sanierungen auf der sogenannten Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Nach sechs Monaten Bauzeit wurde die Strecke im Dezember desselben Jahres wiedereröffnet – mit erheblichen Startproblemen.

Schon beim zweiten großen Projekt kam es zu weiteren Problemen. Auf der Strecke Hamburg − Berlin konnten aufgrund der Kälte im Januar und Februar dieses Jahres Kabelarbeiten im festgefrorenen Boden nicht ausgeführt wären. Die Eröffnung der Strecke verzögerte sich um rund sechs Wochen. Direkt danach kam es zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen. Es gab weitere nächtliche Sperrungen und Umleitungen, um Restmängel auf der Strecke zu beseitigen. Kurz danach verkündete die Bahn auch auf der Strecke Nürnberg − Regensburg eine verspätete Wiedereröffnung.

An der mangelnden Pünktlichkeit im Gesamtnetz haben die bisherigen Sanierungen zudem nichts geändert. Im ersten Halbjahr 2026 waren weniger als 60 Prozent der Fernzüge pünktlich unterwegs.

Die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla hatte im Juli angekündigt, das Konzept der Generalsanierungen grundlegend auf den Prüfstand zu stellen. „Sie können mir glauben, auch ich bin verärgert, dass das nicht funktioniert hat, dass das nicht geklappt hat“, sagte sie damals. „Denn es ist ganz klar und auch unser Anspruch, dass wir Fristen und auch Kosten der Korridorsanierungen immer und vollumfänglich einhalten.“

Ursprünglich sah das Konzept bis zu acht Sanierungen pro Jahr vor. Nach deutlicher Kritik wurde es unter der neuen Bundesregierung 2025 erstmals angepasst. Vor wenigen Wochen hat Palla noch einmal nachjustiert und erklärt, dass der Zeitplan, der zuletzt vorsah, die Sanierungen bis 2036 abzuschließen, nicht mehr zu halten ist. Die Bahn verspätet sich also – wie so oft.