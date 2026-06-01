Die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn stabilisiert sich – und das gegen den Trend. Denn normalerweise verschlechtern sich die Werte im Jahresverlauf, weil mehr gebaut wird. Was steckt dahinter?

Es war erneut ein Wochenende zum Vergessen. Ach was: eine Woche zum Vergessen. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) lief es in den vergangenen Tagen chaotisch ab. Signalstörungen, Streckensperrungen, Personen im Gleis, blockierte Umleiterstrecken – und infolgedessen teils mehrere Hundert Minuten Verspätung, verpasste Anschlüsse, Fahrgäste am Limit und Personal, das sich vor lauter Überforderung dienstuntauglich meldet. Viele Mitarbeiter waren am Sonntagabend einfach nur froh, dass der Tag vorbei war – und der Monat gleich mit.