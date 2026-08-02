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Deutsche BahnPalla rügt Führungskräfte

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Bahnchefin Evelyn Palla hat die mangelnde Leistungsbereitschaft von Führungskräften in ihrem Unternehmen angeprangert. „Die Leistungskultur der Vergangenheit war für die Performance der Bahn nicht ausreichend, das wollen wir ändern“, sagte sie der Welt am Sonntag. Es sei mehr Energie zum Erklären der Probleme verwendet worden als zu deren Lösung. „Das war am Ende so etwas wie organisierte Verantwortungslosigkeit. Das muss der Vergangenheit angehören.“ Palla hat nach ihrem Amtsantritt mit einem Konzernumbau begonnen, der unter anderem eine Verschlankung der Zentrale und eine Verlagerung von Verantwortung in die Fläche vorsieht. „Leistung beginnt ganz oben – zuerst bei mir selbst. Dann beim Konzernvorstand“, sagte sie.

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