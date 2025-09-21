Zum Hauptinhalt springen

Evelyn PallaDiese Baustellen warten nun auf die neue Bahnchefin

Die Probleme sind groß, die Erwartungen hoch: Die neue Bahnchefin Evelyn Palla weiß genau, worauf sie sich einlässt.
(Foto: Friedrich Bungert)

Evelyn Palla kennt die Deutsche Bahn bestens – und ihre Probleme auch. Welche sie als Erstes angehen muss und warum ihre Erfahrungen aus Österreich dabei helfen dürften.

Von Vivien Timmler, Berlin

Es gibt da eine Sache, die Evelyn Palla gar nicht mag. Wenn es ein Problem gibt, und ganz offensichtlich noch keine Lösung – aber zunächst einmal öffentlich die Situation beklagt wird. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) dürfte das freuen. Er musste im Juli mit ansehen, wie sich der scheidende Bahnchef Richard Lutz öffentlich beschwerte, dass ihm 17 Milliarden Euro fehlten. Wohl wissend, dass die Bahn in den nächsten Jahren so viele Milliarden bekommen wird noch nie.

Deutsche Bahn
:Diese Frau soll jetzt die Deutsche Bahn retten

Die Südtirolerin Evelyn Palla soll die Nachfolge von Richard Lutz antreten und den Staatskonzern aus der Krise holen. Sie ist seit 2019 bei der Bahn – und hat bereits bewiesen, dass sie sanieren kann.

Von Vivien Timmler

