Deutsche Bahn:„Das Netz ist zu alt, zu voll und zu kaputt“

Von Max Ferstl, Roland Muschel, Stuttgart

In Winfried Hermanns Büro ist in diesen Tagen häufig lauter Jubel zu hören. Das liegt allerdings nicht daran, dass Baden-Württembergs grünem Verkehrsminister ein entscheidender Durchbruch bei der Verkehrswende gelungen wäre, sondern an der Fanzone gegenüber. Die EM-Stimmung in Stuttgart und im Land ist blendend, wird jedoch empfindlich eingetrübt von den wenig konstanten Leistungen der Deutschen Bahn. Winfried Hermann, 71, ist seit 2011 im Amt und damit ein Experte für bahnspezifische Verspätungen. Vom Büro aus sieht man in der Ferne auch die Kräne des Bahnhofs Stuttgart 21.