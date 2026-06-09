Die USA haben zu Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump als Auswanderungsziel für Deutsche an Beliebtheit eingebüßt. 2025 zogen knapp 8900 Auswanderer in die Vereinigten Staaten, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Mit Ausnahme der infolge der Corona-Pandemie von Reisebeschränkungen geprägten Jahre 2020 und 2021 fiel die Zahl damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 20 Jahre. 2005 hatten noch knapp 13 600 Deutsche ihren Wohnsitz dorthin verlegt. Trotz des Rückgangs zählten die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr jedoch noch immer zu den beliebtesten Auswanderungszielen der Deutschen, betonten die Statistiker. Nur in die Nachbarländer Schweiz (22 700) und Österreich (13 500) sowie nach Spanien (9700) zog es mehr Deutsche.