Joschka Fischer empfand ihn als "überaus konservativ", Guido Westerwelle erging es später nicht viel anders. Wenn deutsche Außenminister im "Weltsaal" ihr Amt antreten, finden sie einen Arbeitsplatz vor, der sich von anderen Ministerien deutlich unterscheidet. Das Eigenleben der Institution Auswärtiges Amt (AA) werde er nicht antasten, hatte Fischer 1998 den Diplomaten versprochen. Der Grünen-Politiker beugte sich einer Traditionslinie bis in die Zeit vor der Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Am 9. Januar 1870 unterzeichnete Otto von Bismarck einen Erlass, mit dem "nach allerhöchster Bestimmung" das "Auswärtige Amt des Norddeutschen Bundes" eingerichtet wurde. Die Institution selbst ist viel älter, sie ging letztlich aus dem preußischen Außenministerium hervor.

Detailansicht öffnen Otto von Bismarck wandelte am 9. Januar 1870 Preußens Außenministerium in das „Auswärtige Amt des Norddeutschen Bundes“ um. (Foto: Scherl/SZ Photo)

150 Jahre nach dem Erlass versammelten sich die Diplomatinnen und Diplomaten am Mittwoch im Lichthof des Ministeriums am Berliner Werderschen Markt, um das Jubiläum im Kollegenkreis zu begehen. Eine große Feierstunde ist für März geplant. In mehreren Veranstaltungen soll die wechselvolle Geschichte des Ministeriums einschließlich "dunkler Flecken" thematisiert werden - etwa die Rolle während der Kolonialzeit, aber auch während des Dritten Reiches, als sich die Diplomaten zu Helfern des Holocaust machten. Besinnen will man sich aber auch auf "Kontinuitäten", Erfolge und Zukunftsaufgaben. "Wenn wir in diesem Jahr der 150-jährigen Geschichte des Auswärtigen Amts gedenken, dann nicht, um nach ungebrochenen, geraden Traditionslinien zu suchen", erklärte in Vertretung von Außenminister Maas (SPD), der wegen der dramatischen Lage in Libyen in Brüssel weilte, Staatsminister Niels Annen (SPD). "Eine solche Suche würde auf gefährliche Abwege führen. Es geht um Verantwortung für und vor unserer Geschichte. Und es geht darum, aus ihren Höhe- und Tiefpunkten im Hier und Jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen", sagte er. Zum demokratischen Vorbild von Anfang an kann man das Amt jedenfalls nicht zählen. Otto von Bismarck hat in seiner Regierungszeit (1862-1890) die Außenpolitik, die eigentlich dem König und später dem Kaiser vorbehalten war, ganz an sich gezogen, und sein europäisches Bündnissystem recht unabhängig von parlamentarischer Kontrolle aufgezogen. Nach der Bismarck-Zeit, als das Deutsche Reich sich als Kolonialmacht versuchte, luden Beamte des Amts große Schuld auf sich, als es in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika während der Jahre 1904 bis 1908 zum Völkermord an den Herero und Nama kam. In der Weimarer Republik ist die Außenpolitik, nun erstmals demokratisch legitimiert, eng verbunden mit dem erfolgreichen Wirken von Gustav Stresemann. Während der NS-Zeit waren Diplomaten und Beamte des Amts tief in die verbrecherische Politik verstrickt, erst 2005 beauftragte Joschka Fischer eine Historikerkommission mit der Aufarbeitung dieser Zeit.

Auswärtiges Amt Ein Ministerium im klassischen Sinne war das Auswärtige Amt vor allem in seinen Anfängen nicht - und zwar, weil Otto von Bismarck das nicht wollte. Bismarck war seit 1862 als Ministerpräsident der starke Mann in Preußen, er war nach dem Sieg über Österreich der starke Mann im 1866 neugegründeten Norddeutschen Bund - dort nannte er sich Bundeskanzler - und er war später als Reichskanzler der alles beherrschende Mann im Deutschen Kaiserreich, das 1871 nach dem Sieg über Frankreich gegründet wurde. Der Norddeutsche Reichstag wollte alsbald eine ganze Reihe von Ministerien schaffen, um die Nationalstaatsbildung voranzutreiben. Doch Bismarck verhinderte das erfolgreich - ihm ging es darum, die Vormacht Preußens im Bund und später im Reich zu sichern. Auf keinen Fall sollte seine Macht durch Zentralinstitutionen des Bundes infrage gestellt werden. So schreibt es der Historiker Eckart Conze in seiner Geschichte des Auswärtigen Amtes. Und darum machte Bismarck bereits 1870 klar, "daß diese Behörde nicht den Wirkungskreis eines verfassungsmäßigen Ministers darstellt". Das Amt müsse daher beim Kanzler angesiedelt sein, die Beamten dort seien lediglich administrativ und nicht politisch tätig. Die leitenden Beamten nannte man Staatssekretäre, sie waren aber anders als in England, wo man von Secretary of State sprach, nicht dem Parlament verantwortlich. Und das Foreign Office in London konnte ebenfalls nur sprachlich als Vorbild dienen. Bis zum Sturz des Kaiserreichs im November 1918 blieb die Außenpolitik ganz eng mit der jeweiligen Reichsleitung verzahnt. rop

Aus dem Archiv des AA sind anlässlich des Jubiläums Dokumente hervorgeholt worden, die jetzt den Weg der Diplomaten zur Arbeit säumen. Etwa ein Rundbrief von 1963, in dem die Gründung des "Frauen- und Familiendienstes" verkündet wird, der den Ehefrauen - natürlich nicht den Ehemännern - "mit Rat und Tat" zur Seite stehe. Zu sehen ist auch ein Telegramm, das am 6. März 1933 um 15.28 Uhr aus Washington eintraf. "Angesichts der innenpolitischen Entscheidung in Deutschland halte ich es für meine Pflicht, Sie zu bitten, dem Herrn Reichspräsidenten mein hiesiges Amt zur Verfügung zu stellen", schrieb Botschafter Friedrich Wilhelm von Prittwitz, der aus Protest gegen die NS-Machtübernahme zurücktrat - eine damals einsame Entscheidung.

150 Jahre AA seien kein Anlass "für große Jubelfeiern", stellte Annen klar. Dazu habe die deutsche Diplomatie "in dieser Zeit zu oft ihren moralischen Kompass verloren". So gehe es darum, wie "nicht trotz, sondern gerade aufgrund unserer 150-jährigen Geschichte offen, flexibel und kenntnisreich, verantwortungsbewusst und werteorientiert Außenpolitik" gestalten werden könne. Und das zeitgemäß. Daher gelte: "Teamgeist statt Obrigkeitsdenken" und "Feminismus statt Patriarchat".