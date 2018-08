8. August 2018, 18:50 Uhr Deutsch-türkisches Verhältnis Streiten mit dem Staatsgast

Ende September wird der türkische Präsident Erdoğan zu Besuch in Deutschland erwartet. Bundeskanzlerin Merkel lässt schon jetzt ankündigen, sie wolle dabei "auch die Differenzen" ansprechen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bei dem bevorstehenden Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan auch Streitfragen im Verhältnis beider Länder erörtern. Bei dem geplanten Treffen der Kanzlerin mit dem Staatsgast sollten "auch die Differenzen angesprochen werden", kündigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin an. Erdoğan wird am 28. und 29. September zu einem Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Er folgt damit einer Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Erdoğans Besuch hatte schon vor Bestätigung des Datums Kontroversen in Deutschland ausgelöst. Kritiker bezeichneten es als unangemessen, dem autoritär regierenden Präsidenten die Ehre eines Staatsbesuchs zuteil werden zu lassen. Die Beziehungen zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara sind angespannt. Auch die Bundesregierung beobachtet mit Sorge, wie Erdoğan die Meinungs- und Medienfreiheit in dem Land einschränkt. Auch die Inhaftierung deutscher Staatsbürger in der Türkei belastet das beiderseitige Verhältnis. AFP