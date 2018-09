23. September 2018, 17:21 Uhr Deutsch-türkisches Verhältnis Guten Tag und Güle Güle

Deutschland und die Türkei haben ein einzigartiges und gerade sehr angespanntes Verhältnis. Wie geht es Menschen, die in beiden Welten leben? Ein Beziehungsgespräch in Istanbul.

Von Christiane Schlötzer

Am Telefon hat Hakan Ören gesagt, in der Wohnung stünden noch Kisten herum, sie seien gerade erst umgezogen, von der asiatischen Seite Istanbuls auf die europäische. Aber dann wirkt alles doch sehr aufgeräumt, das blaue Sofa, die Teller in der Anrichte, der Esstisch aus naturbelassenem Holz. Sehr deutsch.

Hakan Ören stellt eine Flasche Rotwein auf den Tisch, seine Frau Silke drückt einen Kräuterteebeutel in heißem Wasser aus, sie hat eine Sommergrippe. "Die Kinder sind im Bett", sagt Hakan Ören, "jetzt ...