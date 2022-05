Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić hat eine Annäherung mit dem Nachbarland Kosovo in Aussicht gestellt. Er werde alles geben, um einen Kompromiss zu erreichen, versicherte Vučić am Mittwochabend nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Am Abend sollten dort noch direkte Gespräche zwischen Vučić und dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti stattfinden, der zuvor ebenfalls im Kanzleramt zu Gast war. Scholz betonte, Fortschritte in dieser Frage seien von "enormer Bedeutung" für die angepeilte EU-Mitgliedschaft beider Länder. Das überwiegend von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 von Serbien losgelöst. Serbien hat dies bis heute nicht anerkannt.