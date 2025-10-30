Zum Hauptinhalt springen

Prozess gegen Deutsch-RussenSechs Jahre Haft wegen Spionage für Russland

Lesezeit: 3 Min.

Dieter S. kurz vor Beginn der Sitzung im Oberlandesgericht München zwischen seinen Anwälten.
Dieter S. kurz vor Beginn der Sitzung im Oberlandesgericht München zwischen seinen Anwälten. (Foto: Elke Richter/dpa)

Dieter S. wird vorgeworfen, für Russland spioniert und Sabotage geplant zu haben. Als Kämpfer im Donbass soll er außerdem Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen sein. Jetzt hat das Oberlandesgericht München sein Urteil gesprochen.

Von Lina Verschwele, München

Als Dieter S. am Donnerstagmorgen den Gerichtssaal betritt, ist er zwischen den vielen Polizisten kaum zu sehen. Zehn Beamte sind an diesem Tag im Münchner Strafjustizzentrum für den Angeklagten abgestellt. Noch einmal lehnt sich Dieter S. zu seinem Pflichtverteidiger hinüber und redet aufgebracht auf ihn ein. Fünf Monate lang hat der 41-jährige deutsch-russische Staatsbürger aus Nordbayern in seinem Prozess versucht, das Oberlandesgericht von seiner eigenen Harmlosigkeit zu überzeugen.

Lesen Sie mehr zum Thema

