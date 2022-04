Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Kontrollen an der Grenze zu Österreich um weitere sechs Monate verlängert und damit einige Politiker der Ampel-Koalition überrascht. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums teilte am Mittwoch mit, das Ministerium habe der EU-Kommission "die vorübergehende Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Landgrenze zum 12. Mai 2022 für einen sechsmonatigen Zeitraum" angezeigt. Der Europäische Gerichtshof hatte in einem Urteil erst am Dienstag darauf hingewiesen, dass Staaten solche Kontrollen nur im Fall "einer neuen ernsthaften Bedrohung seiner öffentlichen Ordnung oder seiner inneren Sicherheit" verlängern dürfen. Der Grünen-Innenpolitiker Marcel Emmerich forderte die Bundesinnenministerin daher auf, ihre Entscheidung zu revidieren.