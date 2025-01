Die Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi ist nach mehreren Jahren in iranischer Gefangenschaft wieder frei. Das teilten ihre Tochter Mariam Claren und Amnesty International mit. Sie sei am Sonntag sicher in Deutschland gelandet, hieß es in einer Mitteilung der Menschenrechtsorganisation. Taghavi habe mehr als 1500 Tage in Iran in Haft verbracht.