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Lehren aus der deutsch-französischen GeschichteWie sich Europa vor Extremisten schützen kann

Lesezeit: 4 Min.

Der Besatzer und seine Marionette: Adolf Hitler begrüßt den Staatschef des Vichy-Regimes in Südfrankreich, Marschall Henri Philippe Pétain, in Montoire bei einem Treffen am 24. Oktober 1940. Zwischen den beiden: Chefdolmetscher Paul Schmidt, rechts außen Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop.
Der Besatzer und seine Marionette: Adolf Hitler begrüßt den Staatschef des Vichy-Regimes in Südfrankreich, Marschall Henri Philippe Pétain, in Montoire bei einem Treffen am 24. Oktober 1940. Zwischen den beiden: Chefdolmetscher Paul Schmidt, rechts außen Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop.
Scherl/SZ Photo

Der letzte Band der Deutsch-Französischen Geschichte über die Zeit von 1933 bis 1945 zeigt bei allen konfliktreichen Unterschieden viele Gemeinsamkeiten auf. Die Historikerin Alya Aglan über den Wert nachbarschaftlicher Freundschaft.

Interview von Clemens Klünemann

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Der bisher noch ausstehende und nun auf Deutsch erschienene 9. Band komplettiert die elfbändige Deutsch-Französische Geschichte, und sein Titel „Die Zeit der Entscheidungen. Deutschland und Frankreich 1933–1945“ verweist darauf, dass es bei diesem Projekt einer gemeinsamen Geschichte um weit mehr geht als um Rückblicke auf eine konfliktreiche Vergangenheit. Im Zentrum steht, trotz aller Divergenzen, die Rückversicherung von Gemeinsamkeiten. Während der erste Teil des Buchs einen Überblick über das „neue Deutschland“ nach 1933 bietet und die Auswirkungen der Nazifizierung Deutschlands auf Frankreich nachzeichnet, widmet sich der zweite Teil den Fragen und Perspektiven, die sich aus dem Jahr 1933 ergaben und ergeben; dazu gehören die Europaprojekte der Résistance ebenso wie die Dynamik der alliierten Gegner des Nazismus, die sich zunehmend in unterschiedliche Richtungen entwickelten. Der rote Faden, der sich durch diese Kapitel zieht, wird eingangs klar artikuliert: „Nichts war vom Fatum bestimmt, nichts war unabwendbar: weder 1933, noch 1940, noch 1943 (Stalingrad) oder 1945.“ Die gemeinsame Geschichtsschreibung gerade jener dunklen Jahre, die der vorliegende Band behandelt, ist ein Appell gegen jeglichen Fatalismus als Erklärungsmuster: „Es herrscht nunmehr Klarheit“, heißt es gleich zu Beginn des Buchs, „dass Interpretationen, die ,1933‘ als historische Notwendigkeit betrachten, lediglich eine alte NS-Behauptung aufgreifen, derzufolge die ,Machtergreifung‘ eine zwangsläufige Folge der Kraft und Stärke der ,Bewegung‘ war“. Ein Gespräch mit einer der Autorinnen, Alya Aglan, Professorin für Zeitgeschichte an der Pariser Université Panthéon-Sorbonne.

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Man muss kein Experte für Geostrategie sein, um auf die Idee zu kommen, dass ein starkes deutsch-französisches Bündnis die beste Absicherung für Europa wäre. Wenn diese Freundschaft zerbricht, sind beide Länder erledigt. Ein Aufschrei.

SZ PlusEssay von Nils Minkmar

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