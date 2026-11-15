Der bisher noch ausstehende und nun auf Deutsch erschienene 9. Band komplettiert die elfbändige Deutsch-Französische Geschichte, und sein Titel „Die Zeit der Entscheidungen. Deutschland und Frankreich 1933–1945“ verweist darauf, dass es bei diesem Projekt einer gemeinsamen Geschichte um weit mehr geht als um Rückblicke auf eine konfliktreiche Vergangenheit. Im Zentrum steht, trotz aller Divergenzen, die Rückversicherung von Gemeinsamkeiten. Während der erste Teil des Buchs einen Überblick über das „neue Deutschland“ nach 1933 bietet und die Auswirkungen der Nazifizierung Deutschlands auf Frankreich nachzeichnet, widmet sich der zweite Teil den Fragen und Perspektiven, die sich aus dem Jahr 1933 ergaben und ergeben; dazu gehören die Europaprojekte der Résistance ebenso wie die Dynamik der alliierten Gegner des Nazismus, die sich zunehmend in unterschiedliche Richtungen entwickelten. Der rote Faden, der sich durch diese Kapitel zieht, wird eingangs klar artikuliert: „Nichts war vom Fatum bestimmt, nichts war unabwendbar: weder 1933, noch 1940, noch 1943 (Stalingrad) oder 1945.“ Die gemeinsame Geschichtsschreibung gerade jener dunklen Jahre, die der vorliegende Band behandelt, ist ein Appell gegen jeglichen Fatalismus als Erklärungsmuster: „Es herrscht nunmehr Klarheit“, heißt es gleich zu Beginn des Buchs, „dass Interpretationen, die ,1933‘ als historische Notwendigkeit betrachten, lediglich eine alte NS-Behauptung aufgreifen, derzufolge die ,Machtergreifung‘ eine zwangsläufige Folge der Kraft und Stärke der ,Bewegung‘ war“. Ein Gespräch mit einer der Autorinnen, Alya Aglan, Professorin für Zeitgeschichte an der Pariser Université Panthéon-Sorbonne.