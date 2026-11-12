Warum es kein Widerspruch ist, sich über die große Trendwende in den USA zu freuen – und gleichzeitig skeptisch zu bleiben. Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

Die in Bezug auf die Midterms selbsterklärten Hellseher Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, und Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, sprechen über die Euphorie nach den Wahlen. Und die Zweifel, die solch ein hemmungsloser Jubel immer gleich mitproduziert. Doch selbst in der Reaktion der AfD auf den „blauen Tsunami“ können sie diesmal gute Zeichen erkennen. Oder, wie es Christian Zaschke formuliert: „Immer wenn es so aussieht, als hätten die Vereinigten Staaten ihre Mitte verloren, sind sie bereits zurück auf dem Weg dahin.“