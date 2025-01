Nach fünfzehn Monaten Krieg im Gazastreifen haben sich Israel und die Hamas auf einen möglichen Fahrplan zum Frieden geeinigt. Die Vereinbarung sieht vor, dass im Gazastreifen eine Waffenruhe von sechs Wochen gilt, 42 Tage. Diese erste Phase soll am Sonntag in Kraft treten. Die Hamas soll in dieser Zeit 33 Geiseln freilassen, mindestens drei Geiseln pro Woche. Darunter seien alle festgehaltenen Frauen und Kinder sowie Männer über 50. Das kündigte der Ministerpräsident von Katar, Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani bei einer Pressekonferenz in Doha an. Insgesamt sind noch 98 Geiseln in der Gewalt der Hamas.