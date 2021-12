Von Bernd Dörries, Kapstadt

Natürlich hat er auch über seinen eigenen Tod gewitzelt, so wie es sich über alles und alle lustig gemacht hat, und dabei diebisch gekichert. Nach seinem Tod also, erzählte Tutu im Jahr 2010, klopft er an der Himmelspforte an und wird abgewiesen. "Du musst an einen wärmeren Ort", so Petrus zu ihm. Also geht er an einen Ort, der etwas wärmer ist und Tage später klopft der Teufel an die Himmelpforte: Was machst du denn hier, fragt der erstaunte Petrus. "Seitdem du Tutu geschickt hast, macht er zu viel Ärger! Ich bin hier, um politisches Asyl zu beantragen."