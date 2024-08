MEINUNG Putins Propaganda verfängt auch, weil das Vertrauen in Deutschlands Institutionen bröckelt (SZ Plus)

Kühlturm von AKW Saporischschja durch Brand schwer beschädigt. Es sei unklar, ob der Schaden repariert werden könne oder ob einer der Türme ersetzt werden müsse, erklärt der russische Atomkonzern Rosatom. Erhöhte radioaktive Strahlung wird angeblich bislang nicht registriert. Zum Liveblog

MEINUNG Kiew darf sich notfalls auf russischem Gebiet verteidigen – auch mit deutschen Waffen (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Haushaltsstreit: Die FDP will das Bürgergeld kürzen. Die Liberalen wollen zur Haushaltskonsolidierung das Bürgergeld um 14 bis 20 Euro monatlich für Alleinstehende kürzen, weil die Inflation geringer ausgefallen sei als zu Jahresbeginn gefürchtet. Ein Affront für die Sozialdemokraten, die aber bei dem Thema zunehmend in die Defensive geraten und kaum eigene Sparvorschläge haben. Auch die Grünen werden alles andere als begeistert sein. Zum Artikel

Österreichischer Unternehmer Richard "Mörtel" Lugner gestorben. Der gebürtige Wiener wurde 91 Jahre alt. Bekannt wurde Lugner vor allem durch seine medienwirksam inszenierten Auftritte beim Wiener Opernball in Begleitung von Hollywood-Stars. Erst im Juni hatte er zum sechsten Mal geheiratet: die 42-jährige Simone Reiländer. Zum Nachruf (SZ Plus)

Biden spricht über Gründe für Rückzug als Präsidentschaftskandidat. Er wolle die Demokratie in den USA zu schützen und eine Wiederwahl von Trump verhindern, sagt der US-Präsident in einem Fernsehinterview. Zudem habe er sich schon im Wahlkampf 2020 als Präsident des Übergangs zu einer jüngeren Generation gesehen, so Biden. Liveblog zur US-Wahl

Krise bei Regierungsbildung in Iran: Vizepräsident Sarif räumt Posten nach elf Tagen. Der moderate Politiker Sarif war einer der Hoffnungsträger im neuen Kabinett von Irans Präsident Peseschkian. Er ziehe er es vor, zu seiner akademischen Arbeit an der Universität zurückzukehren, erklärt er. Außerdem deutet er an, dass die Auswahl der neuen Minister für Peseschkians Kabinett Grund für seinen Entschluss gewesen sei. Zum Artikel

MEINUNG Die Welt wartet noch immer darauf, wie das iranische Regime nun gegen Israel vorgeht (SZ Plus)

Faeser: Bedrohungslage auch in Deutschland "brandgefährlich". Nach den Terrorermittlungen vor Konzerten von Taylor Swift in Wien ist die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus auch in Deutschland weiter hoch. Davon gehen Bundesinnenministerin Faeser und der Verfassungsschutz aus. Der IS und seine Ableger sowie Hamas und Hisbollah versuchten in Europa eine Radikalisierung zu fördern, heißt es. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war