In der zentralafrikanischen Republik Kongo ist der 82 Jahre alte Präsident Denis Sassou-Nguesso wiedergewählt worden. Der ehemalige Offizier, der seit mehr als 40 Jahren an der Spitze des ölreichen Landes steht, habe 94,8 Prozent der Stimmen erhalten, verkündete der Innenminister im Staatsfernsehen. Am Wahltag war das Internet in dem Land mit etwa 6,5 Millionen Einwohnern zeitweise abgeschaltet worden. Der Sieg Sassou-Nguessos galt als wahrscheinlich – auch wegen der Zersplitterung der Opposition, die sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnte. Teile der Opposition boykottierten die Wahl. Mehrere prominente Politiker sind in Haft oder im Exil. Sassou-Nguesso ist der drittälteste Präsident Afrikas nach den Staatschefs Kameruns, Paul Biya, 93, und Äquatorialguineas, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 83.