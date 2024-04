Von Ronen Steinke

Die Abhörspezialisten des israelischen Spionagediensts Mossad haben es meist mit der arabischen Sprache zu tun, wenn sie Gegner ausforschen. In diesen Tagen aber dürfte es ausnahmsweise verstärkt British English sein. Denn es sind zwei Engländer, die dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gefährlich werden könnten. Zwei, die am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag über eine mögliche Anklage sowie auch über Haftbefehle gegen Netanjahu und andere israelische Spitzenleute zu entscheiden haben. Und zwar streng vertraulich, in ganz kleinem Kreis.