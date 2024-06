Zehntausende Menschen haben am Wochenende und in den Tagen zuvor in zahlreichen Städten gegen Rechtsextremismus demonstriert. Dazu aufgerufen hatten im Vorfeld der Europawahl unter dem Motto „Rechtsextremismus stoppen – Demokratie verteidigen“ Verbände, Religionsgemeinschaften sowie Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen. Größere Kundgebungen gab es etwa in Berlin, Leipzig, Dresden und Hamburg (Foto: dpa). Nach Veranstalterangaben nahmen im ganzen Land über mehrere Tage hinweg insgesamt 150 000 Menschen an den Kundgebungen und Demonstrationen teil. In Leipzig kamen am Samstag laut den Veranstaltern etwa 15 000 Menschen in der Innenstadt zusammen, in Berlin nahmen laut der Polizei bis zu 15 000 Menschen teil. Die Veranstalter sprachen von rund 30 000. Bereits am Freitag hatte es Veranstaltungen in verschiedenen Städten gegeben. In Hamburg kamen dabei laut Polizeiangaben 26 000 Menschen.