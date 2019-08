Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Schüler sind auch im neuen Schuljahr unter dem Motto "Fridays for Future" für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Wiesbaden versammelten sich am Freitag nach Polizeiangaben rund 200 Jugendliche und zogen vom Hauptbahnhof in die Innenstadt. Die Veranstalter berichteten von bis zu 350 Teilnehmern aus Wiesbaden und Frankfurt. Die Schüler mahnten auf einem großen Plakat "We don't have time" (Wir haben keine Zeit).