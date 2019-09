Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund zwei Dutzend Klima-Aktivisten haben die Nacht zum Freitag in einem Zelt vor dem hessischen Kultusministerium in der Wiesbadener Innenstadt verbracht. Die Mahnwache sei ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte der Sprecher von Fridays for Future Wiesbaden, Dominik Lawetzky. Auch ein Polizeisprecher erklärte, es sei alles friedlich geblieben. Für den Vormittag ist in Wiesbaden ein Demonstrationszug mit rund 1000 Teilnehmern geplant, wie Lawetzky mitteilte. Anschließend wollen sich die Klimaschutz-Demonstranten an einem Sternmarsch nach Mainz beteiligen.