Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Schülerproteste der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" sollen nach den Sommerferien am 16. August weitergehen. An diesem Tag sei in Wiesbaden eine Demonstration geplant, zu der auch Schüler aus Frankfurt erwartet würden, sagte Dominik Lawetzky, Sprecher von "Fridays for Future" Wiesbaden, am Freitag. "Ich glaube nicht, dass die Bewegung abebbt." Vor allem die Kerngruppe werde weiter dabei bleiben.