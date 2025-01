Nach der Großdemonstration „Lichtermeer gegen den Rechtsruck“ in Berlin hoffen die Veranstalter auf eine neue Protestwelle. Die Kampagnenorganisation Campact will Anfang der Woche weitere Aktionen bekanntgeben, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte.Am Samstagabend hatten Zehntausende Menschen mit Kerzen, Lampen und Lichterketten gegen ein Erstarken der AfD und anderer rechter Parteien in Europa demonstriert.