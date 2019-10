Demonstration in Stuttgart endet mit Platzverweisen

Stuttgart (dpa/lsw)- Bei einer angemeldeten Demonstration in Stuttgart-Zuffenhausen hat die Polizei mehrere Platzverweise erteilt. Nach Angaben der Polizei nahmen mehrere Hundert Menschen am Freitag an der Demonstration mit dem Titel "Porscheautogipfel - Kartell der Klimakiller" teil. Nach dem Ende der Versammlung setzten sich demnach mehrere Dutzend Menschen vor eine Tiefgaragenausfahrt und verließen diese auch nach wiederholter Aufforderung durch die Polizei nicht. Schlussendlich wurden einige der Beteiligenten von den Beamten weggetragen und des Platzes verwiesen.