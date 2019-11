Rostock (dpa/mv) - Für einen besseren Schutz des Klimas sind am Freitag in Rostock nach Polizeiangaben rund 1200 Menschen auf die Straße gegangen. Die meist jungen Leute der Bewegung Fridays For Future trafen sich zunächst auf dem Alten Markt und zogen dann in einem langen Zug durch die Altstadt. Mit der Aktion protestierten sie gegen die aus ihrer Sicht "ignorante und unverantwortliche Klima- und Umweltpolitik der regierenden Parteien". Redner wiesen darauf hin, dass regenerative Energien von der Bundesregierung ausgebremst würden und Tausende hochwertige Arbeitsplätze verloren gingen. Zum Globalen Klima-Aktionstag gab es in Mecklenburg-Vorpommern weitere Veranstaltungen.