Proteste legen Betrieb an Hongkongs Flughafen lahm

Hongkong (dpa) – Aus Wut über immer brutalere Polizeigewalt hat Hongkongs Protestbewegung den Betrieb auf dem Flughafen der Stadt zum Erliegen gebracht. Der Airport strich am Nachmittag sämtliche Flüge für den Tag. Tausende Demonstranten hatten Abflugs- und Ankunftshalle belagert. Der Flughafen in Hongkong ist einer der belebtesten weltweit. Chinas Regierung mahnt inzwischen immer energischer, die Ordnung in der Sonderverwaltungszone wieder herzustellen und die Gewalt zu beenden.