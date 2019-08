Potsdam (dpa/bb) - Mehrere Tausend Jugendliche wollen heute in der Potsdamer Innenstadt für mehr Klimaschutz demonstrieren. Unter dem Motto "3 vor 12" sind kurz vor den Landtagswahlen gleichzeitig Demonstrationen in zahlreichen Städten Brandenburgs und Sachsens geplant. In Potsdam wollen die Schüler nach einem Eröffnungskonzert durch die Innenstadt zum Brandenburger Tor ziehen. Zuvor hatten mehr als hundert Jugendliche von Montag an ein Protestcamp im Lustgarten gegenüber dem Landtag aufgeschlagen.