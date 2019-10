Marburg (dpa/lhe) - Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Marburg friedlich gegen ein Treffen der "Neuen Rechten" bei der Burschenschaft Germania demonstriert. Die Polizei sprach von bis zu 750 Teilnehmern. Das Motto der beiden unterschiedlichen Veranstaltungen lautete: "Nazi-Villen dicht machen". Zu den Kundgebungen hatten die Gewerkschaft Verdi und der Landtagsabgeordnete Jan Schalauske (Linke) aufgerufen. Ein Aufeinandertreffen mit Besuchern des Treffens der "Neuen Rechten" in dem Verbindungshaus gab es den Angaben zufolge nicht.