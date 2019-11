Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Viele tausend Menschen haben am Freitag in Rheinland-Pfalz und im Saarland ihre Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung auf die Straße getragen. In Saarbrücken folgten nach Polizeiangaben rund 7000 Menschen dem Aufruf zum "globalen Klimastreik". In Mainz zogen mehr als 2000 Menschen durch die Stadt, in Koblenz waren es 900. Die Schülerbewegung "Fridays for Future" sowie "Extinction Rebellion" und weitere Gruppen hatten auch in weiteren Städten in Rheinland-Pfalz zu Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen.

Grundschüler, Jugendliche, Studierende, Eltern und Wissenschaftler folgten in Mainz einem grünen Banner mit der Aufschrift: "Streik fürs Klima! Wir streiken bis ihr handelt." Kinder der vierten Klasse einer Grundschule in Mainz kamen mit einem selbst gestalteten Plakat mit der bangen Frage: "Wie lange dauert unsere Zukunft?"

Mehrere Redner der Auftaktkundgebung wandten sich gegen das Klimapaket der Bundesregierung, das am Freitag in der Länderkammer auf der Tagesordnung stand. "Es wurde ein Paket angekündigt, irgendwann dachte man an ein Päckchen, aber es wurde ein Brief", sagte Fabian Ehmann von der Grünen Jugend. Dabei gebe es nur noch fünf bis höchstens zehn Jahre, um Entscheidungen zur Rettung des Planeten zu treffen. Alex Schmid von den Jusos sagte: "Wenn Berlin das nicht auf die Kette kriegt, dann muss Mainz anfangen."

"Das ist der richtige Zeitpunkt um zu sagen: Ja, jetzt gehen wir raus", sagte Anna Theresa Kunert vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz, die zum ersten Mal unter dem Transparent der "Scientists for Future" an einer Klimaschutzdemonstration teilnahm. "Die Fakten sprechen für sich." Die Doktorandin forscht zu Eiskeimen in der Atmosphären und damit auch zu Fragen der Wolkenbildung. Im Labor untersuche sie sehr konkrete Detailfragen. "Aber es bringt nichts, meine kleinen Fragen zu beantworten, ohne das große Ganze mitzudenken."

Aus Konz an der Mosel kam der Gymnasiast Dominik Ruth nach Mainz, um zum Abschluss der Demonstration als Sänger und Gitarrist der Schülerband "Dorfterror" einen neuen Song zum Klimastreik zu spielen. Der Titel: "Dünnes Eis".