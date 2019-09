Trier (dpa/lrs) - Erste Demonstrationen für mehr Klimaschutz haben am Freitagmorgen in Rheinland-Pfalz begonnen. In Trier etwa versammelten sich rund 1000 Teilnehmer ab 10.00 Uhr auf dem Domfreihof, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Es würden aber nach und nach noch mehr. Geplant war dort ein Marsch durch die Innenstadt. In Bitburg startete eine Veranstaltung schon um 9.00 Uhr auf einem zentralen Platz.

Die wohl größte Veranstaltung im Land dürfte eine Kundgebung in der Mainzer Innenstadt um 14.00 Uhr werden. Geplant war ein Sternmarsch aus drei Richtungen - von der Uni, dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mainz-Kastel auf der hessischen Rheinseite zum Gutenbergplatz entlang mehrerer Hauptverkehrsadern der Landeshauptstadt. "Fridays for Future" hat für diesen Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen.