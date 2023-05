Demonstrationen in der Lausitz

Hunderte Menschen haben am Sonntag in der Lausitz für einen zügigen Ausstieg aus der Braunkohle demonstriert. "Energie von gestern zerstört unsere Zukunft" und "Liebe für die Lausitz - nicht für die Kohle" hieß es auf Plakaten (). "Es muss ein gerechter Kohleausstieg eingeleitet werden, damit die Region die Chancen bekommt, die sie verdient", sagte die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Eine Laufzeit der Kraftwerke bis 2038 sei mit Blick auf das Pariser Abkommen nicht verfassungsgemäß. Zu der Demonstration hatte ein Bündnis aufgerufen, darunter Fridays for Future, Greenpeace und die Initiative "Alle Dörfer bleiben". Die Polizei sprach von etwa 550 Teilnehmern. Während für das Rheinische Braunkohle-Revier der Kohleausstieg 2030 mittlerweile beschlossene Sache ist, gilt im Osten noch das Jahr 2038 als Ausstiegsdatum. Laut Bundeswirtschaftsministerium laufen aber auch für die ostdeutschen Tagebaue Gespräche über ein früheres Ende.