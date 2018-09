1. September 2018, 12:10 Uhr Demonstrationen in Chemnitz Tausende Teilnehmer erwartet

An diesem Samstag werden Tausende Menschen zu mehreren Demonstrationen in Chemnitz erwartet.

Unter dem Motto "Herz statt Hetze" will ein breites Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit demonstrieren.

Die AfD hat gemeinsam mit der fremdenfeindlichen Pegida zu einem Schweigemarsch in Chemnitz aufgerufen.

Die Polizei geht von einer Teilnehmerzahl im unteren fünfstelligen Bereich aus.

In Chemnitz wappnet sich die Polizei für mögliche neue Auseinandersetzungen. An diesem Samstag werden Tausende Menschen zu mehreren Demonstrationen erwartet. So hat die AfD gemeinsam mit der fremdenfeindlichen Pegida zu einem Schweigemarsch aufgerufen, zu dem auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke erwartet wird. Parallel dazu hat die rechte Bürgerbewegung Pro Chemnitz eine Kundgebung angekündigt.

Unter dem Motto "Herz statt Hetze" will ein breites Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit demonstrieren. Führende Bundespolitiker wie die Parteichefin der Grünen, Annalena Baerbock, haben ihre Teilnahme zugesagt. Insgesamt geht die Polizei geht von einer Teilnehmerzahl im unteren fünfstelligen Bereich aus.

Nach der Tötung eines 35-Jährigen Deutschen auf dem Chemnitzer Stadtfest war es in der Stadt am vergangenen Sonntag und Montag zu Ausschreitungen gekommen. Tausende Rechtsextreme zogen durch die Stadt - dabei wurden Migranten attackiert.

Offenbar Polizeipanne am Montag

An beiden Tagen hatte die Polizei die Teilnehmerzahl falsch eingeschätzt. Am Montag habe zudem eine Polizeipanne zur Unterbesetzung der Polizei geführt, berichtet die Welt am Sonntag. Demnach seien zwar von der Polizeidirektion Chemnitz zusätzliche Kräfte der Bundespolizei als Verstärkung angefordert worden. Zuständig für derartige Anforderungen wäre aber der Zeitung zufolge das Bundespolizeipräsidium in Potsdam und nicht die untergeordnete Dienststelle in Pirna gewesen, an die sich die Anfrage richtete. Dieser übliche Meldeweg sei "unverständlicherweise" nicht beschritten worden. Dabei hätten mehrere Hundertschaften nach Chemnitz beordert werden können, bei Bedarf auch mit Hubschraubern.

Mittlerweile sind auch mehr Hintergründe bekannt zu den Tatverdächtigen der Messerattacke auf dem Chemnitzer Stadtfest. Demnach hätte einer der beiden Männer im Mai 2016 nach Bulgarien abgeschoben werden können. Yousif A. war offenbar im Oktober 2015 über die Balkanroute nach Deutschland eingereist. Im April 2016 wurde sein Asylantrag abgelehnt, weil er zuvor bereits in Bulgarien einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Gegen diese Entscheidung klagte er. Am 13. Mai 2016 entschied das Verwaltungsgericht Chemnitz, dass seine Abschiebung zulässig wäre.

Der 22-jährige Iraker Yousif A. soll zusammen mit einem 23-jährigen Asylbewerber aus Syrien am vergangenen Sonntag einen 35-jährigen Mann bei einer Messerattacke getötet haben. Beide sitzen wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Totschlag in Untersuchungshaft.