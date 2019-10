Herne (dpa) - Nach Ausschreitungen bei einer Demonstration von Kurden im nordrhein-westfälischen Herne mit fünf Verletzten will die Polizei am Dienstag Videoaufnahmen der Vorfälle auswerten. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Rund 100 der etwa 350 Demonstranten hätten sich an dem Angriff auf einen Kiosk beteiligt. Etwa genauso viele stürmten und beschädigten demnach am Montagabend ein türkisches Café. Von einigen Beteiligten seien die Namen erfasst worden. Unter den fünf Verletzten ist nach Polizeiangaben auch ein Polizist.

Zu den Ausschreitungen war es bei einer Demonstration von Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Syrien gekommen. Die Polizei hat Strafverfahren unter anderem wegen Landfriedensbruchs eingeleitet.