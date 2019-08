Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Verfassungsschutz warnt vor einer Demonstration von Anhängern der islamistischen Furkan-Gemeinschaft am Samstag in der Innenstadt. "Die Versammlung ist keine harmlose Demo für einen in der Türkei verhafteten Menschen, sondern es stecken Islamisten dahinter", sagte der Sprecher des Landesamtes für Verfassungsschutz, Marco Haase. "Wer dort mitmarschiert, macht mit Extremisten gemeinsame Sache." Die geplante Demonstration steht unter dem Motto "Freiheit für Alparslan Kuytul". Da die Furkan-Gemeinschaft nicht offen unter ihrem Label auftrete, informiere der Verfassungsschutz deutlich über die wahren Hintergründe, sagte Haase.