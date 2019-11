Hamburg (dpa/lno) - Zu einer symbolischen Uhrzeit, um fünf nach zwölf, ist in der Hamburger Innenstadt eine große Klima-Demo der Jugendbewegung Fridays for Future gestartet. Die Veranstalter rechneten mit rund 30 000 Teilnehmern, die sich am "Global Day of Climate Action" am Freitag an den Protestaktionen für mehr Klimaschutz in Hamburg beteiligen wollen. "Jugend auf die Barrikaden, weil wir sonst keine Zukunft haben", rappte der Musiker Courtier.

Seit dem frühen Morgen sorgten die Vorbereitungen der Demo und der Aufbau einer Bühne für Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer müssten sich auf Staus und Umleitungen im Innenstadtbereich einstellen. Anlass für den Protest ist die UN-Klimakonferenz Anfang Dezember in Madrid, wo es um die Klimaschutzzusagen der Staaten, den internationalen Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten sowie die Finanzierung von Klimaschäden durch Dürren und Stürme geht.