Hamburg (dpa/lno) - Zur ersten Demonstration der Bewegung Fridays for Future in Hamburg nach den Herbstferien sind laut Polizei nur etwa 400 Schüler und Schülerinnen gekommen - weit weniger als die 1500, die angemeldet waren. Unter dem Motto "Solidarität mit der Landtagswahl in Thüringen, für mehr Klimaschutz" sei der Protestzug am Freitag gegen 13.30 Uhr vom U-Bahnhof St. Pauli in Richtung Rathausmarkt gestartet.

Zuvor hatten am Donnerstag über 400 Studierende eine Vollversammlung im Audimax der Uni Hamburg abgehalten, wie die Bewegung am Freitag erklärte. Dabei habe eine "überwältigende" Mehrheit einen Forderungskatalog beschlossen, der sich direkt an das Hochschulpräsidium richte. Darin fordern die Studierenden unter anderem die Verpflichtung zur Klimaneutralität des gesamten Universitätsbetriebs bis 2025.

Für den 29. November plant die Umweltbewegung eine Großdemonstration in Hamburg, bei der nach Polizeiangaben 30 000 Teilnehmer angemeldet sind.