Hamburg (dpa/lno) - Etwa 260 Anhänger der islamistischen Furkan-Gemeinschaft haben am Samstag in der Hamburger Innenstadt demonstriert. Die Demonstration sei ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Zuvor hatte der Verfassungsschutz vor der Veranstaltung gewarnt. "Die Versammlung ist keine harmlose Demo für einen in der Türkei verhafteten Menschen, sondern es stecken Islamisten dahinter", sagte der Sprecher des Landesamtes für Verfassungsschutz, Marco Haase. "Wer dort mitmarschiert, macht mit Extremisten gemeinsame Sache."